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Чаки 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Чаки
Киноафиша Сериалы Чаки Сезоны Сезон 2

Chucky 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Чаки»

Во 2 сезоне сериала «Чаки» история о старинной зловещей кукле продолжается. События разворачиваются в небольшом американском городке, который погружается в хаос после появления куклы Чаки на распродаже. Напомним, в предыдущем сезоне четырнадцатилетний подросток Джек сталкивается с насмешками со стороны одноклассников. На распродаже в пригороде он приобретает куклу – пацанку с рыжими волосами в джинсовом костюмчике. Мальчик даже не догадывается, что невинная игрушка является средоточием огромного зла. Оно в скором времени захлестывает мирный городок, где начинается серия чудовищных преступлений.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Чаки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Хэллоуин 2 Halloween II
Сезон 2 Серия 1
5 октября 2022
С грешниками гораздо веселее The Sinners Are Much More Fun
Сезон 2 Серия 2
12 октября 2022
Здравствуй, Мэри! Hail, Mary!
Сезон 2 Серия 3
19 октября 2022
Смерть при отказе Death on Denial
Сезон 2 Серия 4
26 октября 2022
Кукла на кукле Doll On Doll
Сезон 2 Серия 5
2 ноября 2022
Он действительно воскрес He Is Risen Indeed
Сезон 2 Серия 6
9 ноября 2022
В часовню Goin' To The Chapel
Сезон 2 Серия 7
16 ноября 2022
Вообще-то, Чаки Chucky Actually
Сезон 2 Серия 8
23 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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