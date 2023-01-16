Меню
Хоррор-сериал «Чаки» продлен на третий сезон
Создатель шоу пообещал, что оно вернется на экраны уже в этом году.
Написать
16 января 2023 13:13
Рейтинг второго сезона «Чаки» на Rotten Tomatoes оказался самым высоким среди всех частей франшизы
Новая серия шоу о кукле-убийце выйдет уже сегодня.
Написать
16 ноября 2022 15:46
Второе пришествие куклы-убийцы: вышел трейлер второго сезона «Чаки»
Сюжет второго сезона приведет героев в суровую католическую школу.
Написать
15 сентября 2022 10:58
Второй сезон «Чаки» выйдет в этом году
Новостью с логотипом поделился Дон Манчини.
Написать
28 февраля 2022 15:00
По словам шоураннера Дона Манчини, хоррор-сериал «Чаки» был вдохновлен «Ганнибалом»
Успешное перенесение кинофраншизы на телевидение стало для Манчини сигналом того, что это можно сделать и с его собственной хоррор-вселенной.
Написать
9 декабря 2021 14:25
Сериал о кукле-убийце «Чаки» продлен на второй сезон
Первый сезон хоррора был успешен.
Написать
30 ноября 2021 13:16
Первый эпизод сериала «Чаки» стал одной из самых популярных телепремьер 2021 года
Суммарно серия набрала более 7 миллионов просмотров.
Написать
27 октября 2021 13:40
