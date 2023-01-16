Меню
Новости о сериале «Чаки»

Новости о сериале «Чаки» Вся информация о сериале
Хоррор-сериал «Чаки» продлен на третий сезон
16 января 2023 13:13
Рейтинг второго сезона «Чаки» на Rotten Tomatoes оказался самым высоким среди всех частей франшизы
16 ноября 2022 15:46
Второе пришествие куклы-убийцы: вышел трейлер второго сезона «Чаки»
15 сентября 2022 10:58
Второй сезон «Чаки» выйдет в этом году
28 февраля 2022 15:00
По словам шоураннера Дона Манчини, хоррор-сериал «Чаки» был вдохновлен «Ганнибалом»
9 декабря 2021 14:25
Сериал о кукле-убийце «Чаки» продлен на второй сезон
30 ноября 2021 13:16
Первый эпизод сериала «Чаки» стал одной из самых популярных телепремьер 2021 года
27 октября 2021 13:40
