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Чаки 2021 - 2024, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Чаки
Киноафиша Сериалы Чаки Сезоны Сезон 3

Chucky 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Чаки»

В 3 сезоне сериала «Чаки» ребята возвращаются в Хакенсак на каникулы. Несмотря на то что злобный дух удалось изгнать из куклы с помощью отца Брайса, они не чувствуют себя в безопасности. Зло не исчезло из этого мира вопреки всем ритуалам, а значит, оно может вернуться и продолжить терроризировать ребят. Тиффани замышляет свой предстоящий побег, а Девон замечает, что с проклятой куклой вновь происходит что-то странное. Похоже, четверым подросткам не удастся забыть прошлый учебный год, как страшный сон. Чаки не отпускает так просто тех, кто хоть однажды согласился поиграть с ним в кровавую игру на выживание.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Чаки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Убийство в 1600 Murder at 1600
Сезон 3 Серия 1
4 октября 2023
Впусти меня Let the Right One In
Сезон 3 Серия 2
11 октября 2023
Тело Дженнифер Jennifer's Body
Сезон 3 Серия 3
18 октября 2023
Одетый для убийства Dressed to Kill
Сезон 3 Серия 4
25 октября 2023
Смерть ей к лицу Death Becomes Her
Сезон 3 Серия 5
10 апреля 2024
Комната страха Panic Room
Сезон 3 Серия 6
17 апреля 2024
Да прольется кровь There Will Be Blood
Сезон 3 Серия 7
24 апреля 2024
Пункт назначения Final Destination
Сезон 3 Серия 8
1 мая 2024
График выхода всех сериалов
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