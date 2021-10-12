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Чаки 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чаки
Киноафиша Сериалы Чаки Сезоны Сезон 1

Chucky 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чаки»

В 1 сезоне сериала «Чаки» в маленьком провинциальном городе люди живут размеренной жизнью. Ничто не предвещало тот ужас, который совсем скоро поглотит всех жителей этого места. На городской ярмарке внимание людей привлекает странная кукла, чей внешний вид вызывает страх. Вскоре идиллия американского городка разрушается, поскольку ряд преступлений начинает разоблачать лицемерие и секреты жителей. Прошлые враги и единомышленники Чаки могут раскрыть происхождение куклы, ставшей для всех настоящим монстром.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Чаки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Смерть в результате несчастного случая Death by Misadventure
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2021
Дай мне что-нибудь вкусненькое Give Me Something Good to Eat
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2021
Я люблю, когда меня обнимают I Like to Be Hugged
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2021
Просто отступи Just Let Go
Сезон 1 Серия 4
2 ноября 2021
Маленькая маленькая ложь Little Little Lies
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2021
Мыс Квир Cape Queer
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2021
Вдвое больше потерь, вдвое больше скорби Twice the Grieving, Double the Loss
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2021
Дело, которое нужно расчленить An Affair to Dismember
Сезон 1 Серия 8
30 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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