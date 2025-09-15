Menu
Severance
Articles
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
All info
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»
Он должен был снять «проклятие».
1 comment
15 September 2025 10:56
«Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней
Представить кого-то другого в этом режиссерском кресле — задача не из легких.
3 comments
20 August 2025 15:13
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились
Актер покорил сердца миллионов зрителей, но точно не голосующих на «Эмми».
Write review
19 July 2025 22:20
Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году
Без шокирующих поворотов во время объявления номинантов тоже не обошлось, но у поклонников этих шоу точно есть повод праздновать.
Write review
16 July 2025 17:38
Темные лошадки: сериалы, колоссального успеха которых никто не мог предсказать
Понять некоторые из них — та еще задачка, но фанатеть от таких сериалов это все равно не мешает.
Write review
11 July 2025 21:01
В «Разделении» есть странная отсылка к хитовому фильму Стивена Спилберга — но фанаты ничего не заметили
Создатели нашумевшего сериала решили отдать дань уважения режиссеру шуточной короткой фразой.
Write review
21 June 2025 13:17
Этот научно-фантастический сериал Стивен Кинг назвал почти идеальным — шоу несправедливо закрыли после первого сезона
Сериал точно понравится любителям как драматических сюжетов, так и запутанных научно-фантастических историй.
Write review
2 June 2025 13:17
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг
Не зря именно эти шоу и спустя десятилетия считаются одними из самых успешных телепроектов современности.
Write review
20 May 2025 17:38
Для тех, кому хочется приключений: топ-5 фильмов о путешественниках, которые точно вдохновят на покорение новых вершин
Если вы все еще не можете вдохновиться на планирование летнего отпуска, эта подборка вам точно пригодится.
Write review
16 May 2025 15:13
Второй сезон «Больницы Питт» не станет совершать главную ошибку стриминговых хитовых сериалов
Новые серии нашумевшей медицинской драмы планируют выпустить ровно через год после премьеры первого сезона — и в современных реалиях это отличные новости.
Write review
15 May 2025 13:46
Зачем в «Разделении» все эти старые машины? У шоураннера есть ответ
Хитовый сай-фай от Apple TV+ о недалеком будущем смутил многих фанатов своим ретро-стилем.
3 comments
13 April 2025 07:58
От «Теда Лассо» до «Все совпадения неслучайны»: что посмотреть на Apple TV+ после 2 сезона «Разделения»
Хитовый научно-фантастический сериал от Бена Стиллера — далеко не единственная причина, по которой мы так любим эту платформу.
Write review
3 April 2025 07:29
Этим грешит даже хитовое «Разделение»: 2 шаблона американских сериалов раздражают и критиков, и зрителей
Правда, сериал от Apple TV+ стал исключением из правил.
Write review
27 March 2025 10:52
Что с Ирвингом и экстрой Марка, сколько погибло людей? Финал 2 сезона «Разделения» оставил 5 важных вопросов без ответа
Филлерными новые серии не назвать, однако загадок стало только больше.
Write review
23 March 2025 17:38
«Разделение» официально продлили на третий сезон, но вы вообще поняли финал второго? Объясняем на пальцах
Остается надеяться, что продолжение выйдет уже в следующем году.
Write review
23 March 2025 13:46
590 000 000 причин «почему»: 2 сезон «Разделения» едва вышел и сразу установил уникальный рекорд
Киноделам придется постараться, чтобы перебить эти невероятные показатели.
Write review
20 February 2025 12:19
Пугающие близнецы в 4 серии «Разделения» пролили свет на главную загадку 2 сезона: дни главных героев сочтены
Читайте, если не боитесь спойлеров.
Write review
16 February 2025 20:32
Создают клонов, воскрешают мертвых: теории о том, чем заняты рабочие в сериале «Разделение»
Первая серия второго сезона раскрыла важную тайну.
Write review
29 January 2025 15:42
«Вы, наверное, меня не узнаете»: в «Разделении» снялся сам Киану Ривз, но россияне камео не поймут
Тоже думали, что роли безумней, чем ежик Шэдоу в «Сонике», артист уже не получит?
Write review
19 January 2025 16:40
Забег длиною в жизнь: как снимали ту самую сцену из 2 сезона «Разделения» и при чем тут Том Круз
Без шесть месяцев работы себя оправдали полностью.
Write review
19 January 2025 14:44
Ныряем в офис с головой: что мы знаем про 2 сезон «Разделения» — самого ожидаемого сериала года
От даты выхода до сюжета и планов на продолжение.
Write review
14 January 2025 11:50
Apple выпускает 2 сезон «Разделения»: чем хорош сериал, в котором работа в офисе обернулась кошмаром
Сколько серий у проекта и что посмотреть похожего.
Write review
11 January 2025 12:19
«Пацаны» и Fallout «пролетели» мимо топ-5 лучших Sci-Fi-сериалов последней «пятилетки»
В списке лидеров тоже хватает сюрпризов.
Write review
21 August 2024 17:45
