«Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней

20 августа 2025 15:13
Представить кого-то другого в этом режиссерском кресле — задача не из легких.

Бен Стиллер сделал печальное заявление для всех фанатов «Разделения». Для первых двух сезонов он отснял 11 эпизодов, включая «Дерзкий джаз» и «Настоящие мы», но теперь запал иссяк.

В третьем сезоне режиссёрское кресло проекта займёт кто-то другой, и причина более чем уважительная: Стиллер отправляется снимать военную драму о пилоте, сбитом над Францией во время Второй мировой, который присоединяется к Сопротивлению.

«Разделение» без капитана

Успех сериала Apple+ во многом связывали именно со стилем Стиллера: холодная эстетика офисных коридоров, давящий ритм монтажа и та самая тревожная тишина между репликами.

Но режиссёр заранее позаботился, чтобы проект не рассыпался — вместе с шоураннером Дэном Эриксоном он разработал план работы так, чтобы третий сезон жил без его ежедневного присутствия. И даже намекнул: обсуждаются спин-оффы.

Время уходит

«Часики тикают», — признаётся Стиллер в свежем интервью LA Times.

В ноябре ему исполнится 60, и он хочет тратить силы на проекты, которые для него действительно важны.

Помимо фильма о войне, в октябре выйдет документалка «Stiller & Meara: Nothing Is Lost» — о его родителях, легендарном дуэте комиков. В списке ещё и «Focker-in-Law» — новая часть «Знакомства с родителями».

Что ждёт фанатов

Да, режиссёра на съёмочной площадке «Разделения» теперь не будет, но это не повод хоронить хит Apple+. Сценарный каркас сезона готов, актёрский состав в строю, а у зрителей впереди — новые корпоративные кошмары в коридорах Lumon Industries.

Ранее мы писали: Возьми «Слово пацана» с «Лихими», сделай все наоборот: в России вышел уникальный сериал про 90-е — для тех, кого от 90-х уже тошнит

Фото: Кадр из сериала «Разделение»
Алексей Плеткин
