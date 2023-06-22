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И просто так 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала И просто так
Киноафиша Сериалы И просто так Сезоны Сезон 2

And Just Like That… 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «И просто так»

Во 2-м сезоне сериала «И просто так» лучшие подруги Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс продолжают искать свое счастье в Нью-Йорке. Героини уже давно не юные девочки, но их жизнь по-прежнему полна приключений, переживаний и новых опытов. В город возвращается «тень из прошлого» – обаятельный мужчина по имени Эйдан, за которого Кэрри много лет назад чуть было не вышла замуж. Женщина соглашается вновь встретиться с ним, не подозревая, какую бурю чувств это свидание пробудит в ее душе. Тем временем Брэйди хочет попробовать нечто новое со своей девушкой Луизой, что беспокоит Миранду. А у Шарлотты подрастает дочь Роза.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «И просто так» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Перед балом Meet Cute
Сезон 2 Серия 1
22 июня 2023
Реальная сделка The Real Deal
Сезон 2 Серия 2
22 июня 2023
Глава третья Chapter Three
Сезон 2 Серия 3
29 июня 2023
Жива! Alive!
Сезон 2 Серия 4
6 июля 2023
Кошелек или жизнь Trick or Treat
Сезон 2 Серия 5
13 июля 2023
Бомбовый циклон Bomb Cyclone
Сезон 2 Серия 6
20 июля 2023
14 февраля February 14th
Сезон 2 Серия 7
27 июля 2023
Сто лет назад A Hundred Years Ago
Сезон 2 Серия 8
3 августа 2023
Новое соседство There Goes the Neighbourhood
Сезон 2 Серия 9
10 августа 2023
Тайная вечеря: Часть 1 The Last Supper (Part 1)
Сезон 2 Серия 10
17 августа 2023
Тайная вечеря: Часть 2 The Last Supper (Part 2)
Сезон 2 Серия 11
24 августа 2023
График выхода всех сериалов
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