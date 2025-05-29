Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

И просто так 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала И просто так
Киноафиша Сериалы И просто так Сезоны Сезон 3

And Just Like That… 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 мая 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «И просто так»

В 3-м сезоне сериала «И просто так» продолжается история о подругах Кэрри, Миранде и Шарлотте, которые прошли огромный путь, а их крепкая дружба — испытание временем. Несмотря на то что их четвертой подруги Саманты больше нет с женщинами, они обзавелись семьями, новыми знакомствами, преодолели много карьерных вызовов. В настоящее время Кэрри занята записью собственного подкаста, Миранда по-прежнему занимается юриспруденцией, а Шарлотта посвящает себя заботе о доме. Главные героини адаптировались в новой реальности и готовы соответствовать быстро меняющимся обстоятельствам.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
5.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «И просто так» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Перспективы хорошие Outlook Good
Сезон 3 Серия 1
29 мая 2025
Крысиные бега The Rat Race
Сезон 3 Серия 2
5 июня 2025
Кэрри Голайтли Carrie Golightly
Сезон 3 Серия 3
12 июня 2025
Яблоки к яблокам Apples to Apples
Сезон 3 Серия 4
19 июня 2025
Под столом Under the Table
Сезон 3 Серия 5
26 июня 2025
Тихий режим Silent Mode
Сезон 3 Серия 6
3 июля 2025
Они хотят повеселиться They Wanna Have Fun
Сезон 3 Серия 7
10 июля 2025
Счастлива до конца Happily Ever After
Сезон 3 Серия 8
17 июля 2025
Episode 9
Сезон 3 Серия 9
24 июля 2025
Episode 10
Сезон 3 Серия 10
31 июля 2025
Episode 11
Сезон 3 Серия 11
7 августа 2025
Episode 12
Сезон 3 Серия 12
14 августа 2025
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше