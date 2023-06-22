Во 2-м сезоне сериала «И просто так» лучшие подруги Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс продолжают искать свое счастье в Нью-Йорке. Героини уже давно не юные девочки, но их жизнь по-прежнему полна приключений, переживаний и новых опытов. В город возвращается «тень из прошлого» – обаятельный мужчина по имени Эйдан, за которого Кэрри много лет назад чуть было не вышла замуж. Женщина соглашается вновь встретиться с ним, не подозревая, какую бурю чувств это свидание пробудит в ее душе. Тем временем Брэйди хочет попробовать нечто новое со своей девушкой Луизой, что беспокоит Миранду. А у Шарлотты подрастает дочь Роза.