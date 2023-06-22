Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

And Just Like That... season 2 watch online

And Just Like That... season 2 poster
Kinoafisha TV Shows And Just Like That... Seasons Season 2
And Just Like That… 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 5 hours 30 minutes
"And Just Like That..." season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «И просто так» лучшие подруги Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс продолжают искать свое счастье в Нью-Йорке. Героини уже давно не юные девочки, но их жизнь по-прежнему полна приключений, переживаний и новых опытов. В город возвращается «тень из прошлого» – обаятельный мужчина по имени Эйдан, за которого Кэрри много лет назад чуть было не вышла замуж. Женщина соглашается вновь встретиться с ним, не подозревая, какую бурю чувств это свидание пробудит в ее душе. Тем временем Брэйди хочет попробовать нечто новое со своей девушкой Луизой, что беспокоит Миранду. А у Шарлотты подрастает дочь Роза.

Series rating

5.5
Rate 16 votes
5.6 IMDb

"And Just Like That..." season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Meet Cute
Season 2 Episode 1
22 June 2023
The Real Deal
Season 2 Episode 2
22 June 2023
Chapter Three
Season 2 Episode 3
29 June 2023
Alive!
Season 2 Episode 4
6 July 2023
Trick or Treat
Season 2 Episode 5
13 July 2023
Bomb Cyclone
Season 2 Episode 6
20 July 2023
February 14th
Season 2 Episode 7
27 July 2023
A Hundred Years Ago
Season 2 Episode 8
3 August 2023
There Goes the Neighbourhood
Season 2 Episode 9
10 August 2023
The Last Supper (Part 1)
Season 2 Episode 10
17 August 2023
The Last Supper (Part 2)
Season 2 Episode 11
24 August 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more