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Виновная сторона 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Виновная сторона
Киноафиша Сериалы Виновная сторона Сезоны Сезон 1

Guilty Party 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Виновная сторона»

В 1 сезоне сериала «Виновная сторона» город потрясает свежая криминальная сводка. Молодая мать жестоко убивает своего мужа и попадает в тюрьму, оставив ребенка сиротой. Все улики указывают на виновность женщины, однако сама она клянется, что не трогала любимого супруга. Журналистка Бет Бейкер начинает собственное расследование. Правда, ею движет не только чувство справедливости, но и личный мотив. В прошлом девушка подмочила свою профессиональную репутацию и теперь хочет реабилитироваться, раскрыв это дело.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала Виновная сторона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Последний настоящий журналист Денвера The Last Real Journalist Working in Denver
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2021
Сумасшедшие суки, которые убивают Crazy Bitches Who Kill
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2021
Вероятно, ты - все, что у нее есть You Might Be All She's Got
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2021
Давай заставим этого человека страдать Let's Make This Man Hurt
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2021
Перестань быть трусом и возьми мясо Stop Being a Coward and Take the Meat
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2021
Мама любит тебя Your Mama Loves You
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2021
Денверская десятка A Denver Ten
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2021
Я думал, что мы друзья I Thought We Were Friends
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 2021
Акты преданности Acts of Devotion
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 2021
Виновная сторона Guilty Party
Сезон 1 Серия 10
9 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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