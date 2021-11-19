В 1 сезоне 23 серии сериала «Ковбой Бибоп» Фэй под прикрытием проникает в религиозный культ. За поимку главы культа обещана большая награда. Спайк отправляется вслед за Фэй. В это же время Джет и Эд пытаются выследить главу культа самостоятельно.
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