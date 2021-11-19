В 1 сезоне 3 серии сериала «Ковбой Бибоп» Спайк, Джет и новый член команды пёс Эйн пересекаются с Фэй Валентайн, которая пытается обмануть босса мафии, чтобы добыть денег и расплатиться с долгами. Герои оказываются невольно втянуты в её схему.
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