В 1 сезоне 22 серии сериала «Ковбой Бибоп» команда «Бибопа» ловит террориста-подрывника, ответственного за разрушение нескольких небоскрёбов. Спайк преследует преступника, но ему постоянно мешает другой охотник за головами, Ковбой Энди.
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