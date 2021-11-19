В 1 сезоне 11 серии сериала «Ковбой Бибоп» на борт «Бибопа» пробирается неопознанное ядовитое существо, которое атакует членов команды одного за другим. Спайку предстоит выяснить, что это за существо, откуда оно взялось и как с ним справиться.
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