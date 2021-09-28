В 1 сезоне 8 серии сериала «Ла-Брея» приближающиеся холода по-своему влияют на планы главных героев. Друзья понимают, что им необходимо поторопиться. Ева, Тай и Леви отправляются в форт, чтобы получить всю необходимую информацию.
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