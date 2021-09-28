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Киноафиша Сериалы Ла-Брея Сезоны Сезон 1 Серия 8

Ла-Брея 2021 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Ла-Брея»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 28 сентября 2021
День 2
Сезон 1 / Серия 2 5 октября 2021
Охота
Сезон 1 / Серия 3 12 октября 2021
Новое прибытие
Сезон 1 / Серия 4 19 октября 2021
Форт
Сезон 1 / Серия 5 26 октября 2021
Дорога домой
Сезон 1 / Серия 6 2 ноября 2021
Шторм
Сезон 1 / Серия 7 9 ноября 2021
Происхождение
Сезон 1 / Серия 8 16 ноября 2021
Отец и сын
Сезон 1 / Серия 9 23 ноября 2021
Топанга
Сезон 1 / Серия 10 30 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Ла-Брея» приближающиеся холода по-своему влияют на планы главных героев. Друзья понимают, что им необходимо поторопиться. Ева, Тай и Леви отправляются в форт, чтобы получить всю необходимую информацию.

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