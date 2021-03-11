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Суррогатная мать 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Суррогатная мать
Киноафиша Сериалы Суррогатная мать Сезоны Сезон 1

Surrogatnaya mat 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Суррогатная мать»

В 1-м сезоне сериала «Суррогатная мать» семейная пара пытается завести малыша. Максим – преуспевающий адвокат, он может обеспечить свою красавицу-жену Лизу всем, о чем та только может мечтать. Вот только познать счастье материнства ей не дано, несмотря на все деньги и власть супруга. Решение приходит само собой. Пара знакомится с молодой женщиной по имени Алена. У нее уже есть здоровый родной сын, и она может выносить ребенка и для них. В обмен Максим даст ей денег и поможет отсудить ее первого сына у бывшего мужа-абьюзера. Однако судьба распоряжается по-своему, и Максим начинает чувствовать к суррогатной матери своего ребенка нечто большее.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Суррогатная мать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 марта 2021
График выхода всех сериалов
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