Второй сезон «Неуязвимого» от создателей «Пацанов» обрел дату премьеры

В честь минувшего конвента Comic-Con в Сан-Диего видеосервис Amazon Prime Video презентовал дебютный тизер второго сезона «Неуязвимого» — многосерийной анимационной экранизации дерзкой графической серии Роберта Киркмана. В представленном ролике была оглашена официальная дата премьеры телекомикса. Свежая глава супергеройской сатиры от продюсеров «Пацанов» Сета Рогена и Эвана Голдберга выйдет в двух частях — первая четырехсерийная половина начнет еженедельно транслироваться на стриминге с 3 ноября, а оставшиеся эпизоды будут доступны в начале 2024 года.

В видео бегло показаны кадры с действующими лицами и представлен звездный состав озвучки, включая новичков. К знакомой команде во главе со Стивеном Яном и Дж.К. Симмонсом присоединились Стерлинг К. Браун, Питер Каллен, Татьяна Маслани, Роб Делани, Скут Макнэри, Калиста Флокхарт, Бен Шварц, Фил ЛаМарр, Люк МакФарлейн, Джей Фэро, Тим Робинсон, Рэй Сихорн, Лиа Томпсон, Пол Ф. Томпкинс, Шантель Ван Сантен и Элла Пернелл.

Действие продолжения развернется сразу после бурного финала прошлого сезона. Главный герой — Марк Грейсон (Ян) — столкнется с новым могущественным противником в лице гениального суперзлодея Ангстрома Леви (Браун). Чтобы немного скрасить период ожидания, создатели неожиданно выпустили на Amazon 50-минутный спешл про Атомную Еву.

Интервал между первым и вторым сезоном составит почти три года, но во многом этому поспособствовала пандемия и ряд неудобных факторов. В дальнейшем все будет иначе. По совам Киркмана, голоса для третьего сезона уже полностью записаны и в данный момент идет работа над анимацией.