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Уравнитель 2021 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Уравнитель»
Последствия
Сезон 2 / Серия 1 10 октября 2021
Королевство
Сезон 2 / Серия 2 17 октября 2021
Рычаг
Сезон 2 / Серия 3 24 октября 2021
Люди не готовы
Сезон 2 / Серия 4 31 октября 2021
Подписчики
Сезон 2 / Серия 5 7 ноября 2021
Стрелок
Сезон 2 / Серия 6 21 ноября 2021
Когда миры сталкиваются
Сезон 2 / Серия 7 28 ноября 2021
Отдельно
Сезон 2 / Серия 8 2 января 2022
Насчет этой жизни
Сезон 2 / Серия 9 9 января 2022
Наследие
Сезон 2 / Серия 10 27 февраля 2022
Китайский квартал
Сезон 2 / Серия 11 6 марта 2022
Где-то над Гудзоном
Сезон 2 / Серия 12 13 марта 2022
Д.В.Б.
Сезон 2 / Серия 13 20 марта 2022
Пульс
Сезон 2 / Серия 14 10 апреля 2022
Нелегкий заработок
Сезон 2 / Серия 15 17 апреля 2022
Голос народа
Сезон 2 / Серия 16 24 апреля 2022
Какие мечты могут сбыться
Сезон 2 / Серия 17 8 мая 2022
Без защиты
Сезон 2 / Серия 18 15 мая 2022
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Уравнитель» Макколл как никогда рискует оказаться в плену. Она торопится, чтобы предотвратить убийство окружного прокурора Графтона. Этот человек является обвинителем и стремится привлечь ее к ответственности.

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