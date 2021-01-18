В 3 сезоне 16 серии сериала «Всеамериканский» футбольная карьера Спенсера в старшей школе подходит к концу, он начинает представлять, как могло бы выглядеть его будущее. Ашер расстраивается, когда обнаруживает, что Монтес что-то скрывает от него.
Эти 4 слова растопят сердце любой кокетки – запомните и передайте совет психолога холостым друзьям: «Результат проверен жизнью»
«Никогда не выбрасывайте вишневые косточки»: чищу, отвариваю и сохраняю — летом охлаждают, зимой согревают
Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»
Мрачный детектив с Пореченковым и Жарковым 2 года лежал на полке: НТВ переснял испанский шедевр и «вышло не хуже оригинала»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail