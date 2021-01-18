В 3 сезоне 6 серии сериала «Всеамериканский» Спенсер решает побыть в одиночестве некоторое время. Для этого он отправляется в отдаленный семейный дом, чтобы пожить там наедине с собственными мыслями. Увы, его аскетизм неожиданно прерывают друзья....
Молодая оторва или старая бабуля? Этот тест покажет ваш настоящий психологический возраст
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
«Египетская сила, что за тест»: угадайте российский сериал по мемной фразе — справятся те, кто рос у телевизора
В свежем детективном ужастике «скрестили “Беверли-Хиллз 90210” с “Молчанием ягнят”»: оторваться не могут даже хейтеры хорроров
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail