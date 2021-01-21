В 1 сезоне 18 серии сериала «Уокер» мир центрального персонажа стремительно рушится после получения совершенно шокирующих новостей. Сможет ли Уокер взять себя в руки и исправить сложившуюся ситуацию? К счастью, ему на помощь уже бегут верные друзья.
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