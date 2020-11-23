В 1 сезоне сериала «Мавки» действие происходит в провинциальном городке под названием Мавки. В центре событий оказывается девушка по имени Кира Задорожняя, которая отправляется в местное отделение полиции в качестве стажера. Сотрудники относятся к приезжей молодой коллеге недоверчиво и настороженно. Особенно напряженные отношения возникают у Киры с ее непосредственным руководителем – Олегом Кравченко. Он выясняет, что Кира находится в родственной связи с состоятельной и влиятельной семьей. Мужчина чувствует, что в жизни Киры есть какой-то секрет, и в Мавки она попала не просто так.