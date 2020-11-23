Меню
Стажер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Стажер
Киноафиша Сериалы Стажер Сезоны Сезон 1

Название 1 сезон
Премьера сезона 23 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стажер»

В 1 сезоне сериала «Мавки» действие происходит в провинциальном городке под названием Мавки. В центре событий оказывается девушка по имени Кира Задорожняя, которая отправляется в местное отделение полиции в качестве стажера. Сотрудники относятся к приезжей молодой коллеге недоверчиво и настороженно. Особенно напряженные отношения возникают у Киры с ее непосредственным руководителем – Олегом Кравченко. Он выясняет, что Кира находится в родственной связи с состоятельной и влиятельной семьей. Мужчина чувствует, что в жизни Киры есть какой-то секрет, и в Мавки она попала не просто так. 

Список серий 1-го сезона сериала «Стажер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
23 ноября 2020
Серия 2
23 ноября 2020
Серия 3
24 ноября 2020
Серия 4
24 ноября 2020
Серия 5
25 ноября 2020
Серия 6
25 ноября 2020
Серия 7
26 ноября 2020
Серия 8
26 ноября 2020
Серия 9
30 ноября 2020
Серия 10
30 ноября 2020
Серия 11
1 декабря 2020
Серия 12
1 декабря 2020
Серия 13
2 декабря 2020
Серия 14
2 декабря 2020
Серия 15
3 декабря 2020
Серия 16
3 декабря 2020
