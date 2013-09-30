Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Дурная кровь 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Киноафиша
Сериалы
Дурная кровь
Сезоны
Сезон 1
Durnaya krov
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
30 сентября 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
14
Продолжительность сезона
10 часов 30 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
4.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Дурная кровь»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
30 сентября 2013
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
30 сентября 2013
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
1 октября 2013
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
1 октября 2013
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
2 октября 2013
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
2 октября 2013
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
3 октября 2013
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
3 октября 2013
Серия 9
Сезон 1
Серия 9
7 октября 2013
Серия 10
Сезон 1
Серия 10
7 октября 2013
Серия 11
Сезон 1
Серия 11
8 октября 2013
Серия 12
Сезон 1
Серия 12
8 октября 2013
Серия 13
Сезон 1
Серия 13
9 октября 2013
Серия 14
Сезон 1
Серия 14
9 октября 2013
График выхода всех сериалов
Не Питер Паркер и не герой Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — и его история страшнее любого ужастика (фото)
«Просто женщина, изображающая сыщика»: зрители определились, кто лучше — Спасская или Каменская
Лев и солнце на теле наложницы: почему татуировка Фирузе-хатун стала главным позором «Великолепного века»
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне
«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2
Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит»
Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667