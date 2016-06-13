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Особо тяжкие преступления
Сезоны
Сезон 5
Серия 21
Особо тяжкие преступления 2012 - 2018 21 серия 5 сезон
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Все серии 5 сезона «Особо тяжкие преступления»
Сезон 5
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Сезон 2
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Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Настоящее время
Сезон 5 / Серия 1
13 июня 2016
Н.С.Ф.В.
Сезон 5 / Серия 2
20 июня 2016
Иностранные дела
Сезон 5 / Серия 3
27 июня 2016
Глубоко под кожей
Сезон 5 / Серия 4
11 июля 2016
Обналичить
Сезон 5 / Серия 5
18 июля 2016
Ловушка для туристов
Сезон 5 / Серия 6
25 июля 2016
Моральный риск
Сезон 5 / Серия 7
1 августа 2016
Вне игры
Сезон 5 / Серия 8
15 августа 2016
Семейное право
Сезон 5 / Серия 9
22 августа 2016
Мертвая зона
Сезон 5 / Серия 10
29 августа 2016
Ложь во спасение: Часть 1
Сезон 5 / Серия 11
5 сентября 2016
Ложь во спасение: Часть 2
Сезон 5 / Серия 12
12 сентября 2016
Ложь во спасение: Часть 3
Сезон 5 / Серия 13
19 сентября 2016
Сердечная недостаточность
Сезон 5 / Серия 14
22 февраля 2017
Очищенная история
Сезон 5 / Серия 15
1 марта 2017
Одно вместо другого
Сезон 5 / Серия 16
8 марта 2017
Тайник
Сезон 5 / Серия 17
15 марта 2017
Дурная кровь
Сезон 5 / Серия 18
22 марта 2017
Пересечение
Сезон 5 / Серия 19
29 марта 2017
Ударная волна: Часть 1
Сезон 5 / Серия 20
5 апреля 2017
Ударная волна: Часть 2
Сезон 5 / Серия 21
12 апреля 2017
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