Особо тяжкие преступления 2012 - 2018 5 сезон

Major Crimes 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 13 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 21
Продолжительность сезона 15 часов 3 минуты
О чем 5-й сезон сериала «Особо тяжкие преступления»

В 5-м сезоне сериала «Особо тяжкие преступления» отдел по расследованию особо тяжких преступлений занимается таинственным исчезновением девочки-подростка. Она пропала, когда работала волонтером в приюте для бездомных. В это же время Базз погружается в нераскрытое дело об убийстве своего отца и дяди, которое случилось несколько десятков лет назад. Энди Флинн собирается выставить свой дом на продажу. Расти выясняет, что его биологическая мать ждет ребенка. Команда расследует гибель от передозировки наркотиков и выходит на порносайт, который специализируется на девушках, едва достигших совершеннолетия.

8.0
7.8 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Особо тяжкие преступления»

Настоящее время Present Tense
Сезон 5 Серия 1
13 июня 2016
Н.С.Ф.В. N.S.F.W.
Сезон 5 Серия 2
20 июня 2016
Иностранные дела Foreign Affairs
Сезон 5 Серия 3
27 июня 2016
Глубоко под кожей Skin Deep
Сезон 5 Серия 4
11 июля 2016
Обналичить Cashed Out
Сезон 5 Серия 5
18 июля 2016
Ловушка для туристов Tourist Trap
Сезон 5 Серия 6
25 июля 2016
Моральный риск Moral Hazard
Сезон 5 Серия 7
1 августа 2016
Вне игры Off the Wagon
Сезон 5 Серия 8
15 августа 2016
Семейное право Family Law
Сезон 5 Серия 9
22 августа 2016
Мертвая зона Dead Zone
Сезон 5 Серия 10
29 августа 2016
Ложь во спасение: Часть 1 White Lies: Part 1
Сезон 5 Серия 11
5 сентября 2016
Ложь во спасение: Часть 2 White Lies: Part 2
Сезон 5 Серия 12
12 сентября 2016
Ложь во спасение: Часть 3 White Lies: Part 3
Сезон 5 Серия 13
19 сентября 2016
Сердечная недостаточность Heart Failure
Сезон 5 Серия 14
22 февраля 2017
Очищенная история Cleared History
Сезон 5 Серия 15
1 марта 2017
Одно вместо другого Quid Pro Quo
Сезон 5 Серия 16
8 марта 2017
Тайник Dead Drop
Сезон 5 Серия 17
15 марта 2017
Дурная кровь Bad Blood
Сезон 5 Серия 18
22 марта 2017
Пересечение Intersection
Сезон 5 Серия 19
29 марта 2017
Ударная волна: Часть 1 Shockwave: Part 1
Сезон 5 Серия 20
5 апреля 2017
Ударная волна: Часть 2 Shockwave: Part 2
Сезон 5 Серия 21
12 апреля 2017
