Особо тяжкие преступления 2012 - 2018 3 сезон

Major Crimes 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 19
Продолжительность сезона 13 часов 37 минут
О чем 3-й сезон сериала «Особо тяжкие преступления»

В 3-м сезоне сериала «Особо тяжкие преступления» отец и двое его детей исчезли из дома. Члены команды в скором времени выясняют, что это может иметь отношение к семейным проблемам. Тем временем у Расти есть срочное дело. Он приходит к Провансу с важным вопросом. Команда продолжает заниматься расследованиями. Им предстоит выяснить, правду ли говорит мужчина, которого выпустили по УДО. Бывший заключенный утверждает, что не совершал убийства, из-за которого оказался за решеткой. Спустя некоторое время кто-то расправляется с этим человеком. Шэрон собирается на встречу с матерью Расти.

8.0
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Особо тяжкие преступления»

Риск полета Flight Risk
Сезон 3 Серия 1
9 июня 2014
Свободный день Personal Day
Сезон 3 Серия 2
16 июня 2014
Замороженные активы Frozen Assets
Сезон 3 Серия 3
23 июня 2014
Отпустить Letting It Go
Сезон 3 Серия 4
30 июня 2014
Просьба не беспокоить Do Not Disturb
Сезон 3 Серия 5
7 июля 2014
Джейн Доу №38 Jane Doe #38
Сезон 3 Серия 6
14 июля 2014
Два варианта Two Options
Сезон 3 Серия 7
21 июля 2014
Отрываясь Cutting Loose
Сезон 3 Серия 8
28 июля 2014
Сладкая месть Sweet Revenge
Сезон 3 Серия 9
4 августа 2014
История зоопарка Zoo Story
Сезон 3 Серия 10
11 августа 2014
На ветер Down the Drain
Сезон 3 Серия 11
24 ноября 2014
Вечеринка Фол Party Foul
Сезон 3 Серия 12
1 декабря 2014
Отыгрывание Acting Out
Сезон 3 Серия 13
8 декабря 2014
Испытание огнем Trial by Fire
Сезон 3 Серия 14
15 декабря 2014
Цепная реакция Chain Reaction
Сезон 3 Серия 15
22 декабря 2014
Прыжок веры Leap of Faith
Сезон 3 Серия 16
29 декабря 2014
Внутренние дела Internal Affairs
Сезон 3 Серия 17
5 января 2015
Специальный мастер: Часть 1 Special Master: Part 1
Сезон 3 Серия 18
12 января 2015
Специальный мастер: Часть 2 Special Master: Part 2
Сезон 3 Серия 19
12 января 2015
