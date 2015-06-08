В 4-м сезоне сериала «Особо тяжкие преступления» Санчес возвращается из отпуска. Тем временем команда из отдела по расследованию особо тяжких преступлений ведет сразу два убийства, которые произошли через дорогу друг от друга. Они могут иметь отношение к серии проникновений на частную территорию. После погони с участием сотрудников правоохранительных органов в багажнике разбитого автомобиля обнаружился труп. Это расследование становится личным делом для Санчеса. В это время Расти собирается заняться нераскрытым делом, чтобы подготовить материал для своего занятия по журналистике.