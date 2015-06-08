Особо тяжкие преступления 2012 - 2018 4 сезон

Major Crimes 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 8 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 23
Продолжительность сезона 16 часов 29 минут
О чем 4-й сезон сериала «Особо тяжкие преступления»

В 4-м сезоне сериала «Особо тяжкие преступления» Санчес возвращается из отпуска. Тем временем команда из отдела по расследованию особо тяжких преступлений ведет сразу два убийства, которые произошли через дорогу друг от друга. Они могут иметь отношение к серии проникновений на частную территорию. После погони с участием сотрудников правоохранительных органов в багажнике разбитого автомобиля обнаружился труп. Это расследование становится личным делом для Санчеса. В это время Расти собирается заняться нераскрытым делом, чтобы подготовить материал для своего занятия по журналистике.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Особо тяжкие преступления»

Роза есть роза A Rose is a Rose
Сезон 4 Серия 1
8 июня 2015
Извини, я скучал по тебе Sorry I Missed You
Сезон 4 Серия 2
15 июня 2015
Открытая линия Open Line
Сезон 4 Серия 3
22 июня 2015
Отказываться Turn Down
Сезон 4 Серия 4
29 июня 2015
Снитч Snitch
Сезон 4 Серия 5
6 июля 2015
Персональные эффекты Personal Effects
Сезон 4 Серия 6
13 июля 2015
Цели возможностей Targets of Opportunity
Сезон 4 Серия 7
20 июля 2015
Заложник удачи Hostage of Fortune
Сезон 4 Серия 8
27 июля 2015
Хотелось бы, чтобы ты был здесь Wish You Were Here
Сезон 4 Серия 9
3 августа 2015
Пятая династия Fifth Dynasty
Сезон 4 Серия 10
10 августа 2015
Четыре в своем роде Four of a Kind
Сезон 4 Серия 11
2 ноября 2015
Затемнение Blackout
Сезон 4 Серия 12
9 ноября 2015
Проверка на реальность Reality Check
Сезон 4 Серия 13
16 ноября 2015
Беру вину на себя Taking the Fall
Сезон 4 Серия 14
23 ноября 2015
Отправная точка The Jumping Off Point
Сезон 4 Серия 15
30 ноября 2015
Не разлей вода, как воры Thick as Thieves
Сезон 4 Серия 16
7 декабря 2015
#НайдиКайлаВебера #FindKaylaWeber
Сезон 4 Серия 17
14 декабря 2015
Штрафной этап Penalty Phase
Сезон 4 Серия 18
21 декабря 2015
Оглядываясь назад: Часть 1 Hindsight: Part 1
Сезон 4 Серия 19
15 февраля 2016
Оглядываясь назад: Часть 2 Hindsight: Part 2
Сезон 4 Серия 20
22 февраля 2016
Оглядываясь назад: Часть 3 Hindsight: Part 3
Сезон 4 Серия 21
29 февраля 2016
Оглядываясь назад: Часть 4 Hindsight: Part 4
Сезон 4 Серия 22
7 марта 2016
Оглядываясь назад: Часть 5 Hindsight: Part 5
Сезон 4 Серия 23
14 марта 2016
