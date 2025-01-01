Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Особо тяжкие преступления, список сезонов
Major Crimes
18+
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
TNT
Рейтинг сериала
8.5
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
Список сезонов сериала «Особо тяжкие преступления»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
13 августа 2012 - 15 октября 2012
Сезон 2 / Season 2
19 эпизодов
10 июня 2013 - 13 января 2014
Сезон 3 / Season 3
19 эпизодов
9 июня 2014 - 12 января 2015
Сезон 4 / Season 4
23 эпизода
8 июня 2015 - 14 марта 2016
Сезон 5 / Season 5
21 эпизод
13 июня 2016 - 12 апреля 2017
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
31 октября 2017 - 9 января 2018
