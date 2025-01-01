Меню
Постер сериала Особо тяжкие преступления
Киноафиша Сериалы Особо тяжкие преступления Сезоны

Особо тяжкие преступления, список сезонов

Major Crimes 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал TNT

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Список сезонов сериала «Особо тяжкие преступления»
Особо тяжкие преступления - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 13 августа 2012 - 15 октября 2012
 
Особо тяжкие преступления - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
19 эпизодов 10 июня 2013 - 13 января 2014
 
Особо тяжкие преступления - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
19 эпизодов 9 июня 2014 - 12 января 2015
 
Особо тяжкие преступления - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
23 эпизода 8 июня 2015 - 14 марта 2016
 
Особо тяжкие преступления - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
21 эпизод 13 июня 2016 - 12 апреля 2017
 
Особо тяжкие преступления - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов 31 октября 2017 - 9 января 2018
 
