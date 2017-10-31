Особо тяжкие преступления 2012 - 2018, 6 сезон

Major Crimes 18+
Премьера сезона 31 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 6-й сезон сериала «Особо тяжкие преступления»

В 6-м сезоне сериала «Особо тяжкие преступления» три пятнадцатилетних мальчика пропадают во время школьной экскурсии. Тем временем всплывают факты, свидетельствующие о возможном возвращении Филиппа Стро в Лос-Анджелес. В то время как поиски исчезнувших детей продолжаются, члены команды имеют дело с подозрительным священником, разгневанным бывшим супругом и угрозами со стороны представителей ФБР. Расти пугает Флинна и Шэрон, обращаясь к ним с неожиданной просьбой. Шэрон обнаруживает, что ее личная жизнь становится угрозой ее профессиональному росту. Лейтенант Провенза временно возглавляет команду.

8.0
7.8 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Особо тяжкие преступления»

Город-убежище: Часть 1 Sanctuary City: Part 1
Сезон 6 Серия 1
31 октября 2017
Город-убежище: Часть 2 Sanctuary City: Part 2
Сезон 6 Серия 2
7 ноября 2017
Город-убежище: Часть 3 Sanctuary City: Part 3
Сезон 6 Серия 3
14 ноября 2017
Город-убежище: Часть 4 Sanctuary City: Part 4
Сезон 6 Серия 4
21 ноября 2017
Город-убежище: Часть 5 Sanctuary City: Part 5
Сезон 6 Серия 5
28 ноября 2017
Теория заговора: Часть 1 Conspiracy Theory: Part 1
Сезон 6 Серия 6
5 декабря 2017
Теория заговора: Часть 2 Conspiracy Theory: Part 2
Сезон 6 Серия 7
12 декабря 2017
Теория заговора: Часть 3 Conspiracy Theory: Part 3
Сезон 6 Серия 8
19 декабря 2017
Теория заговора: Часть 4 Conspiracy Theory: Part 4
Сезон 6 Серия 9
19 декабря 2017
Любыми средствами: Часть 1 By Any Means: Part 1
Сезон 6 Серия 10
26 декабря 2017
Любыми средствами: Часть 2 By Any Means: Part 2
Сезон 6 Серия 11
26 декабря 2017
Любыми средствами: Часть 3 By Any Means: Part 3
Сезон 6 Серия 12
2 января 2018
Любыми средствами: Часть 4 By Any Means: Part 4
Сезон 6 Серия 13
9 января 2018
