Особо тяжкие преступления 2012 - 2018 2 сезон

Major Crimes 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 июня 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 19
Продолжительность сезона 13 часов 37 минут
О чем 2-й сезон сериала «Особо тяжкие преступления»

Во 2-м сезоне сериала «Особо тяжкие преступления» команда под руководством капитана Рэйдор продолжает вести расследования самых сложных и запутанных криминалистических случаев. Беременную женщину обнаруживают зарезанной в бассейне. Ее супруг вовсе не выглядит огорченным, что вызывает подозрения у членов группы. Сотрудники отдела обнаруживают, что суицид на самом деле может быть частью двойного убийства. Расти получает анонимное послание, которое имеет отношение к его предстоящей даче показаний на судебном заседании. Содержание письма заставляет его прийти в ужас. Следующее расследование команды связано с ДТП и наркобизнесом.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Особо тяжкие преступления»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Final Cut
Сезон 2 Серия 1
10 июня 2013
False Pretenses
Сезон 2 Серия 2
17 июня 2013
Under the Influence
Сезон 2 Серия 3
24 июня 2013
I, Witness
Сезон 2 Серия 4
1 июля 2013
D.O.A.
Сезон 2 Серия 5
8 июля 2013
Boys Will Be Boys
Сезон 2 Серия 6
15 июля 2013
Rules of Engagement
Сезон 2 Серия 7
22 июля 2013
The Deep End
Сезон 2 Серия 8
29 июля 2013
There's No Place Like Home There's No Place Like Home
Сезон 2 Серия 9
5 августа 2013
Backfire
Сезон 2 Серия 10
12 августа 2013
Poster Boy
Сезон 2 Серия 11
19 августа 2013
Pick Your Poison
Сезон 2 Серия 12
25 ноября 2013
Jailbait
Сезон 2 Серия 13
2 декабря 2013
All In
Сезон 2 Серия 14
9 декабря 2013
Curve-Ball Curve Ball
Сезон 2 Серия 15
16 декабря 2013
Risk Assessment
Сезон 2 Серия 16
23 декабря 2013
Year-End Blowout
Сезон 2 Серия 17
30 декабря 2013
Return to Sender Return to Sender: Part 1
Сезон 2 Серия 18
6 января 2014
Return to Sender, Part 2 Return to Sender: Part 2
Сезон 2 Серия 19
13 января 2014
