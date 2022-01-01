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Телеканал TNT

О телеканале

Американский кабельный канал, принадлежащий WarnerMedia. Свое вещание начал в 1988 году, основная цель — трансляция классических фильмов и телесериалов. В новом тысячелетии продюсеры решили ориентироваться на драматические передачи, добавили спортивные трансляции.

Канал занялся выпуском оригинальных сериалов. Из-за творческого кризиса, возникшего в начале 2010-х годов, было принято решение поменять руководство. В контенте тоже произошли изменения: появилось много проектов с ограничением по рейтингу, например «По волчьим законам», «Сквозь снег», «Алиенист».

Сериалы
Имя мне ночь
Имя мне ночь
драма, детектив 2019, США
6.0
Алиенист
Алиенист
драма, криминал, триллер 2018, США
7.0
Хакервилль
Хакервилль
драма, криминал 2018,
0.0
Когти
Когти
драма, комедия 2017, США
7.0
По волчьим законам
По волчьим законам
драма, криминал 2016, США
8.0
Хорошее поведение
Хорошее поведение
драма, криминал 2016, США
7.0
Предчувствие
Предчувствие
драма, криминал 2012, США
7.0
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Рухнувшие небеса
Рухнувшие небеса
драма, боевик, фантастика 2011, США
7.0
Все сериалы
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