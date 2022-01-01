Телеканал TNT

Американский кабельный канал, принадлежащий WarnerMedia. Свое вещание начал в 1988 году, основная цель — трансляция классических фильмов и телесериалов. В новом тысячелетии продюсеры решили ориентироваться на драматические передачи, добавили спортивные трансляции.

Канал занялся выпуском оригинальных сериалов. Из-за творческого кризиса, возникшего в начале 2010-х годов, было принято решение поменять руководство. В контенте тоже произошли изменения: появилось много проектов с ограничением по рейтингу, например «По волчьим законам», «Сквозь снег», «Алиенист».