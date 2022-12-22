Внутри девятого номера 2014, 8 сезон

Inside No. 9 18+
Оригинальное название Season 8
Премьера сезона 22 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Внутри девятого номера»

В 8 сезоне сериала «Внутри девятого номера» зрители увидят еще несколько увлекательных и смешных историй о разных колоритных персонажах. Компания бывших однокурсников отправляется покататься по озеру на лодке. Одаренный преподаватель страдает из-за авторитета старшего коллеги. Разведенная женщина-детектив пытается найти пропавшего мальчика. Парочка аферистов придумывает план, как выманить кругленькую сумму из кармана успешного бизнесмена. А конфликт отцов и детей внезапно разрешается при помощи третьей стороны. Всех этих героев не связывает ничего… кроме значимой для каждого из них цифры 9.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.5 IMDb

Список серий сериала Внутри девятого номера

Кости Святого Николая The Bones of St Nicholas
Сезон 8 Серия 1
22 декабря 2022
Разорение матери Mother's Ruin
Сезон 8 Серия 2
27 апреля 2023
Параскевидекатриафобия Paraskevidekatriaphobia
Сезон 8 Серия 3
4 мая 2023
Любовь - странная штука Love Is a Stranger
Сезон 8 Серия 4
11 мая 2023
Держись крепче Hold on Tight
Сезон 8 Серия 5
18 мая 2023
Последние выходные The Last Weekend
Сезон 8 Серия 6
25 мая 2023
