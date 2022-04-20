Внутри девятого номера 2014, 7 сезон

Inside No. 9 18+
Премьера сезона 20 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Внутри девятого номера»

В 7 сезоне сериала «Внутри девятого номера» антология черных комедий продолжится. Как и в предыдущих сезонах, сюжет будет представлять собой несколько самостоятельных историй, никак не связанных между собой. Единственное, что объединяет героев, это номер дома. Авторы проекта разворачивают перед зрителями теорию о том, что номер жилища оказывает непосредственное влияние на судьбу человека. В каждой серии действие происходит в разных квартирах одного многоэтажного здания, где бытовая жизнь персонажей соседствует с мистическими явлениями, от которых дрожью сковывает тело.

8.5
8.5 IMDb

Список серий сериала Внутри девятого номера

Весело, весело Merrily, Merrily
Сезон 7 Серия 1
20 апреля 2022
Мистер Кинг Mr. King
Сезон 7 Серия 2
27 апреля 2022
Девять жизней Кэт Nine Lives Kat
Сезон 7 Серия 3
11 мая 2022
Ребенок / Сон Kid/Nap
Сезон 7 Серия 4
18 мая 2022
Случайный акт доброты A Random Act of Kindness
Сезон 7 Серия 5
25 мая 2022
Мудрая сова Wise Owl
Сезон 7 Серия 6
1 июня 2022
