Внутри девятого номера 2014, 6 сезон

Inside No. 9 18+
Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 10 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Внутри девятого номера»

В 6 сезоне сериала «Внутри девятого номера» у Панталоне появился коварный план похитить партию бриллиантов общей стоимостью 12 миллионов. Для этого он взял в подельники нескольких клоунов, которые оказались предателями. Все обсуждают заключительные серии седьмого сезона фантастической эпопеи «Девятый круг» и приходят к выводу, что финал был довольно разочаровывающим. Даже шоураннер Спенсер Магуайр хочет побыстрее заняться другими проектами. Одержимый поклонник Саймон Сметерст собирается навестить своего любимого персонажа. Он хочет помочь сценаристам исправить неудачный финал.

8.5
8.5 IMDb

Грозовой перевал Wuthering Heist
Сезон 6 Серия 1
10 мая 2021
Саймон говорит Simon Says
Сезон 6 Серия 2
17 мая 2021
Обслуживание на словах Lip Service
Сезон 6 Серия 3
24 мая 2021
Поторопись и жди Hurry Up and Wait
Сезон 6 Серия 4
31 мая 2021
Как вы признаете себя виновным How Do You Plead
Сезон 6 Серия 5
7 июня 2021
Последняя ночь выпускного вечера Last Night of the Proms
Сезон 6 Серия 6
14 июня 2021
