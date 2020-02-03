Внутри девятого номера 2014, 5 сезон

Inside No. 9 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 3 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Внутри девятого номера»

В 5 сезоне сериала «Внутри девятого номера» Артур находит старый сотовый телефон на местном кладбище, после чего он допускает ошибку, пытаясь установить связь с хозяином мобильника. Но некоторые тайны лучше сохранить нераскрытыми, и по мере приближения к Хэллоуину Артура захватывает кошмар, который он создал своими руками. Тем временем близится последний день футбольного сезона, и все болельщики в нетерпении ожидают решающего столкновения между «Юнайтед» и «Роверс». А молодая пара Битти и Сэм поднялись по карьерной лестнице. Они хотят купить жилье и находят квартиру со зловещей историей.

8.5
8.5 IMDb

Список серий сериала Внутри девятого номера

Судьи с*** The Referees a W***er
Сезон 5 Серия 1
3 февраля 2020
Не гордись смертью Death Be Not Proud
Сезон 5 Серия 2
10 февраля 2020
Большое любовное приключение Love's Great Adventure
Сезон 5 Серия 3
17 февраля 2020
Неправильное направление Misdirection
Сезон 5 Серия 4
24 февраля 2020
Мысли вслух Thinking Out Loud
Сезон 5 Серия 5
2 марта 2020
Разбивка The Stakeout
Сезон 5 Серия 6
9 марта 2020
