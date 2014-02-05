Внутри девятого номера 2014, 1 сезон

Inside No. 9 18+
Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 февраля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Внутри девятого номера»

В 1 сезоне сериала «Внутри девятого номера» Ребекка и Джереми отмечают помолвку в загородном доме семьи невесты. Гости играют в игру под названием «Сардины», похожую на прятки. Невинная забава приводит участников событий к чудовищному открытию. В следующем эпизоде двое неуклюжих похитителей хотят украсть картину из богатого особняка, в то время как владелец дома и его «супруга» серьезно повздорили. Далее в центре событий окажется Том – разочарованный преподаватель начальной школы, который мечтает стать великим писателем. Однажды в его дом пробирается бродяга по имени Мигг. Он возвращает потерянный кошелек Тома и остается жить с ним.

8.5
8.5 IMDb

Список серий сериала Внутри девятого номера

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сардины Sardines
Сезон 1 Серия 1
5 февраля 2014
Тихая ночь A Quiet Night In
Сезон 1 Серия 2
12 февраля 2014
Том и Джерри Tom and Gerri
Сезон 1 Серия 3
19 февраля 2014
Последний вздох Last Gasp
Сезон 1 Серия 4
26 февраля 2014
Дублёр The Understudy
Сезон 1 Серия 5
5 марта 2014
Терзание The Harrowing
Сезон 1 Серия 6
12 марта 2014
