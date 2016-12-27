Внутри девятого номера 2014, 3 сезон

Inside No. 9 18+
Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 27 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Внутри девятого номера»

В 3 сезоне сериала «Внутри девятого номера» режиссер делится историями со съемок фильма ужасов. Они проходили в австрийском городе Крампуснахт зимой 1977 года. Девонширцы приезжают в альпийское шале, чтобы как следует отдохнуть. Смотритель Клаус рассказывает им местную легенду о Крампусе, рождественском дьяволе. В следующем эпизоде в центре событий оказывается компания друзей. Мужчины ругаются из-за оплаты счета после игры в гольф. Еще одна серия посвящена тому, как профессор Кембриджского университета старательно учит своего студента разгадывать таинственный кроссворд.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.5 IMDb

Список серий сериала Внутри девятого номера

Бес Рождества The Devil of Christmas
Сезон 3 Серия 1
27 декабря 2016
Счёт The Bill
Сезон 3 Серия 2
21 февраля 2017
Загадка Сфинкса The Riddle of the Sphinx
Сезон 3 Серия 3
28 февраля 2017
Пустая оркестровая яма Empty Orchestra
Сезон 3 Серия 4
7 марта 2017
Топ-топ, топает малыш Diddle Diddle Dumpling
Сезон 3 Серия 5
14 марта 2017
Закрытый просмотр Private View
Сезон 3 Серия 6
21 марта 2017
