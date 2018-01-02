Внутри девятого номера 2014, 4 сезон

Inside No. 9 18+
Премьера сезона 2 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Внутри девятого номера»

В 4 сезоне сериала «Внутри девятого номера» несколько человек забронировали смежные номера на девятом этаже отеля «Занзибар» в Лондоне. Их ждет неприятный сюрприз. В следующем эпизоде события разворачиваются спустя 30 лет с тех пор, как Лен и Томми в последний раз выступали вместе на сцене. Затем Томми ушел от Лена, после чего «Сыр и крекеры» перестали существовать. Но вот они решились на специальный концерт. Далее становится известно, что по шкале стресса Холмса и Рэя три самых стрессовых события в жизни человека — это гибель мужа или жены, бракоразводный процесс и тюремное заключение. 

8.5
8.5 IMDb

Список серий сериала Внутри девятого номера

Занзибар Zanzibar
Сезон 4 Серия 1
2 января 2018
Гардеробная Берни Клифтона Bernie Clifton's Dressing Room
Сезон 4 Серия 2
9 января 2018
После удаления Once Removed
Сезон 4 Серия 3
16 января 2018
Иметь и удерживать To Have and to Hold
Сезон 4 Серия 4
23 января 2018
У нас есть победитель... And the Winner Is...
Сезон 4 Серия 5
30 января 2018
Искушение судьбы Tempting Fate
Сезон 4 Серия 6
6 февраля 2018
