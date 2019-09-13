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Постер сериала Марианна
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Киноафиша Сериалы Марианна

Марианна (2019 - 2019)

Marianne 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Молодая писательница Эмма сделала себе имя на серии хоррор-романов про борьбу девушки по имении Лиззи со злобной ведьмой Марианной. Сама Эмма с детства страдала от жутких видений, но когда начала переносить их на страницы романов, страхи ушли. Теперь писательница выпускает финальный роман, и к ней приходит подруга детства Каролин из родного городка, просит вернуться, а получив отказ, вешается на глазах у Эммы. Делать нечего, приходится посетить малую родину, где практически сразу девушку встречает мать Каролин, утверждая, что она и есть Марианна. Ведьма шантажирует убийством близких и требует продолжить писать романы, ведь чем больше людей о ней знает, тем сильнее она становится.

Марианна - трейлер первого сезона
Марианна  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Элбан Ленуар
Элбан Ленуар Inspecteur Raunan
Патрик д’Асумсао Pére Xavier
Мехди Мескар
Мехди Мескар Tonio
Тифен Давьо
Тифен Давьо Aurore adulte
Ральф Амуссу Séby
Виктуар Дю Буа Emma
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

4.5
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Сезоны
Марианна - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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