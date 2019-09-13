Молодая писательница Эмма сделала себе имя на серии хоррор-романов про борьбу девушки по имении Лиззи со злобной ведьмой Марианной. Сама Эмма с детства страдала от жутких видений, но когда начала переносить их на страницы романов, страхи ушли. Теперь писательница выпускает финальный роман, и к ней приходит подруга детства Каролин из родного городка, просит вернуться, а получив отказ, вешается на глазах у Эммы. Делать нечего, приходится посетить малую родину, где практически сразу девушку встречает мать Каролин, утверждая, что она и есть Марианна. Ведьма шантажирует убийством близких и требует продолжить писать романы, ведь чем больше людей о ней знает, тем сильнее она становится.