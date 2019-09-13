Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Марианна 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Марианна
Киноафиша Сериалы Марианна Сезоны Сезон 1
Marianne 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Марианна»

В 1 сезоне сериала «Марианна» главная героиня, популярная писательница Эмма, сделавшая себе имя на книгах-ужастиках, сталкивается с проблемой. Ей не дает спать по ночам отрицательный персонаж по имени Марианна, злая колдунья, порожденная ее собственным творчеством. Устав от кошмаров и своей литературной вселенной, Эмма решает уйти из профессии. После этого жуткий визит подруги детства заставляет ее вернуться в родной городок. Ранее она клялась никогда не возвращаться, и у нее на это были довольно веские причины.

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 20 голосов
7.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Марианна»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Твой сон Tu les rêves
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2019
Традиция C'est coutume!
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2019
Не легкий человек Je ne suis pas un cadeau
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2019
Хороший момент C'est un beau moment
Сезон 1 Серия 4
13 сентября 2019
Вы оставили ее в покое Tu l'as laissée...
Сезон 1 Серия 5
13 сентября 2019
Мемуары Pour les souvenirs?
Сезон 1 Серия 6
13 сентября 2019
Мы были слишком молоды On était trop petit
Сезон 1 Серия 7
13 сентября 2019
Вторник On est mardi
Сезон 1 Серия 8
13 сентября 2019
График выхода всех сериалов
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Россияне переходят на цифровую коммуналку: уже в июне за воду будем платить по-новому
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше