В 1 сезоне сериала «Марианна» главная героиня, популярная писательница Эмма, сделавшая себе имя на книгах-ужастиках, сталкивается с проблемой. Ей не дает спать по ночам отрицательный персонаж по имени Марианна, злая колдунья, порожденная ее собственным творчеством. Устав от кошмаров и своей литературной вселенной, Эмма решает уйти из профессии. После этого жуткий визит подруги детства заставляет ее вернуться в родной городок. Ранее она клялась никогда не возвращаться, и у нее на это были довольно веские причины.