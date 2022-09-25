Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Rookie 2018, season 5

The Rookie season 5 poster
Kinoafisha TV Shows The Rookie Seasons Season 5
The Rookie 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 25 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
"The Rookie" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Новичок» приключения Джона Нолана – самого старшего новичка в полиции Лос-Анджелеса – продолжаются. В возрасте, когда большая часть сотрудников правоохранительных органов уже построила свою карьеру, Нолан сделал лишь первый шаг к мечте. Для этого он отказался от комфортной жизни в маленьком городке и переехал в Лос-Анджелес. Теперь, в окружении новичков, которые на 20 лет моложе его, Нолану предстоит показать, чего он стоит на самом деле. Напомним, в финале предыдущего сезона офицер Нолан вынужден провести неделю в одиночной камере в тихом приграничном городке вместе с местным молодым офицером. 

Series rating

8.4
Rate 20 votes
8 IMDb

The Rookie List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Double Down
Season 5 Episode 1
25 September 2022
Labor Day
Season 5 Episode 2
2 October 2022
Dye Hard
Season 5 Episode 3
9 October 2022
The Choice
Season 5 Episode 4
16 October 2022
The Fugitive
Season 5 Episode 5
23 October 2022
The Reckoning
Season 5 Episode 6
30 October 2022
Crossfire
Season 5 Episode 7
6 November 2022
The Collar
Season 5 Episode 8
4 December 2022
Take Back
Season 5 Episode 9
4 December 2022
The List
Season 5 Episode 10
3 January 2023
The Naked and the Dead
Season 5 Episode 11
10 January 2023
Death Notice
Season 5 Episode 12
17 January 2023
Daddy Cop
Season 5 Episode 13
24 January 2023
Death Sentence
Season 5 Episode 14
31 January 2023
The Con
Season 5 Episode 15
14 February 2023
Exposed
Season 5 Episode 16
21 February 2023
The Enemy Within
Season 5 Episode 17
28 February 2023
Double Trouble
Season 5 Episode 18
21 March 2023
A Hole In the World
Season 5 Episode 19
28 March 2023
S.T.R.
Season 5 Episode 20
18 April 2023
Going Under
Season 5 Episode 21
25 April 2023
Under Siege
Season 5 Episode 22
2 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more