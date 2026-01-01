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Киноафиша Сериалы Адская кухня Награды

Награды и номинации «Адская кухня»

Вся информация о телешоу
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Art Direction for a Variety, Music or Nonfiction Programming
Номинант
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