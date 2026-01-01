Оповещения от Киноафиши
Адская кухня Места съёмок

Места и даты съемок телешоу Адская кухня

Где снимали известные сцены

сезоны 23 и 24
Студия Hell's Kitchen в курортном казино Foxwoods, бульвар Тролли-Лайн, 350, Машантакет, Коннектикут, США
сезоны 4–18
8660 Хейден Плейс, Калвер-Сити, Калифорния, США
третий сезон
3322 Ла-Сиенега Плейс, Лос-Анджелес, Калифорния, США
сезоны 21 и 22
Северный бульвар Сан-Фернандо, 600, Бербанк, штат Калифорния, США
19-й и 20-й сезоны
Студия Caesars Entertainment, 4165 Koval Ln, Лас-Вегас, Невада, США
сезоны 1 и 2
Авеню Ла‑Бреа (северная), дом 915, Вест‑Холливуд, Калифорния, США
