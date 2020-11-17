ФБР 2018, 3 сезон

Премьера сезона 17 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 15
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «ФБР»

В 3 сезоне сериала «ФБР» ряды сотрудников правоохранительной структуры вновь пополняются новыми игроками. Очередное расследование снова представляет непосредственный интерес для О.А. – агента, долгое время работавшего под прикрытием. Джубал проявит интерес к давно закрытому делу. Кроме того, в этом сезоне команде ФБР придется неоднократно объединять свои усилия с коллегами из оперативного отдела, а также с представителями полицейского управления Нью-Йорка. Последнее дастся команде ФБР особенно нелегко.

7.2
7.1 IMDb

Никогда не доверяй незнакомцу Never Trust a Stranger
Сезон 3 Серия 1
17 ноября 2020
Необоснованные сомнения Unreasonable Doubt
Сезон 3 Серия 2
24 ноября 2020
Покер лжеца Liar's Poker
Сезон 3 Серия 3
8 декабря 2020
Безумная любовь Crazy Love
Сезон 3 Серия 4
24 января 2021
С чистого листа Clean Slate
Сезон 3 Серия 5
26 января 2021
Непокрытый Uncovered
Сезон 3 Серия 6
9 февраля 2021
Диссонанс Discord
Сезон 3 Серия 7
2 марта 2021
Пройди черту Walk the Line
Сезон 3 Серия 8
9 марта 2021
Рычаг Leverage
Сезон 3 Серия 9
16 марта 2021
Сдержки и противовесы Checks and Balances
Сезон 3 Серия 10
6 апреля 2021
Хранитель брата Brother's Keeper
Сезон 3 Серия 11
27 апреля 2021
Отцы и сыновья Fathers and Sons
Сезон 3 Серия 12
4 мая 2021
Короткое сжатие Short Squeeze
Сезон 3 Серия 13
11 мая 2021
Триггерный эффект Trigger Effect
Сезон 3 Серия 14
18 мая 2021
Стрит-Флеш Straight Flush
Сезон 3 Серия 15
25 мая 2021
