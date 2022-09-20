Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мандалорец и Грогу» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

ФБР 2018, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала ФБР
Киноафиша Сериалы ФБР Сезоны Сезон 5
FBI
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 20 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «ФБР»

В 5 сезоне сериала «ФБР» продолжается история о внутренней работе нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований. В центре событий вновь оказываются первоклассные агенты, среди которых Мэгги Белл и ее напарник, спецагент Омар Адом «ОА» Зидан. Герои используют все свои навыки и профессионализм, чтобы обеспечить безопасность города. Напомним, в финале предыдущего сезона убийство агента заставляет команду выйти на след преступника, который использует наркоторговцев для использования контрольно-пропускных пунктов в аэропортах. В новом сезоне герои продолжат охотиться за опасными представителями криминального мира.

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 21 голос
7.1 IMDb

Список серий сериала ФБР

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Путешествие героя Hero's Journey
Сезон 5 Серия 1
20 сентября 2022
Любовь слепа Love is Blind
Сезон 5 Серия 2
27 сентября 2022
Блудный сын Prodigal Son
Сезон 5 Серия 3
4 октября 2022
Жертва Victim
Сезон 5 Серия 4
11 октября 2022
Провалившийся полицейский Flopped Cop
Сезон 5 Серия 5
18 октября 2022
Двойной слепой Double Blind
Сезон 5 Серия 6
6 ноября 2022
Я иду искать Ready or Not
Сезон 5 Серия 7
15 ноября 2022
В огонь Into the Fire
Сезон 5 Серия 8
22 ноября 2022
Счастливый сын Fortunate Son
Сезон 5 Серия 9
13 декабря 2022
Вторая жизнь Second Life
Сезон 5 Серия 10
3 января 2023
Герои Heroes
Сезон 5 Серия 11
10 января 2023
Авария Breakdown
Сезон 5 Серия 12
24 января 2023
Протеже Protégé
Сезон 5 Серия 13
14 февраля 2023
Деньги ни за что Money for Nothing
Сезон 5 Серия 14
21 февраля 2023
Ложь, которую мы говорим The Lies We Tell
Сезон 5 Серия 15
28 февраля 2023
Семья прежде всего Family First
Сезон 5 Серия 16
14 марта 2023
Непосредственная угроза – часть вторая Imminent Threat – Part Two
Сезон 5 Серия 17
4 апреля 2023
Обязательство Obligation
Сезон 5 Серия 18
11 апреля 2023
Грехи прошлого Sins of the Past
Сезон 5 Серия 19
18 апреля 2023
Сестринство Sisterhood
Сезон 5 Серия 20
25 апреля 2023
Привилегия Privilege
Сезон 5 Серия 21
9 мая 2023
Разорванный Torn
Сезон 5 Серия 22
16 мая 2023
Комплекс Бога God Complex
Сезон 5 Серия 23
23 мая 2023
График выхода всех сериалов
Россияне переходят на четырехдевку уже в июне: решение принято
Бывшая продавщица «Пятерочки» назвала 3 главных «ловушки» супермаркета: попадает каждый второй – тратит гору денег, хоть и не хотел
Проводница РЖД разболтала под кружку чая, что одна фраза открывает пассажирам все двери: а еще душ, холодильник и даже банку пенного
46 100 000 часов просмотра не врут – это лучший сериал Netflix прямо сейчас: проглотила залпом, «эти 2 дня были кайфовыми»
Обожаю Брагина из «Первого отдела», но в новом детективе НТВ герой не хуже: 16 серий, а смотреть «одно наслаждение»
Шилов ушел на покой, его место занял другой: секретное продолжение «Ментовских войн» — не зря получило 7.1 на КП
«Дитям — мороженое», а взрослым — тест: 5 кратких описаний, и в каждом зашифрован советский фильм (спорим, не угадаете все?)
Москвичи пройдут этот тест на 5/5, а остальные – не факт: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам со столицей
«Это чудовищная пошлость», а вот тест – ничего: угадайте 5 фильмов СССР по критике худсовета
Посмотрела 1-ю серию «След Чикатило»: «Андреасян нашел золотую жилу» – вот кому зайдет детектив с «подвохом»
Видела все хиты НТВ – дала шанс этому детективу ТВ-3: «смотрится легко», а в главной роли Фома из «Невского»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше