В 3 сезоне 9 серии сериала «ФБР» жертвой похищения становится политический журналист. Сотрудника СМИ держат в заключении продолжительное время, не требуя выкуп. Членам команды ФБР предстоит установить, какие цели преследуют преступники.
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