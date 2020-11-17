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Киноафиша Сериалы ФБР Сезоны Сезон 3 Серия 12

ФБР 2018 12 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «ФБР»
Никогда не доверяй незнакомцу
Сезон 3 / Серия 1 17 ноября 2020
Необоснованные сомнения
Сезон 3 / Серия 2 24 ноября 2020
Покер лжеца
Сезон 3 / Серия 3 8 декабря 2020
Безумная любовь
Сезон 3 / Серия 4 24 января 2021
С чистого листа
Сезон 3 / Серия 5 26 января 2021
Непокрытый
Сезон 3 / Серия 6 9 февраля 2021
Диссонанс
Сезон 3 / Серия 7 2 марта 2021
Пройди черту
Сезон 3 / Серия 8 9 марта 2021
Рычаг
Сезон 3 / Серия 9 16 марта 2021
Сдержки и противовесы
Сезон 3 / Серия 10 6 апреля 2021
Хранитель брата
Сезон 3 / Серия 11 27 апреля 2021
Отцы и сыновья
Сезон 3 / Серия 12 4 мая 2021
Короткое сжатие
Сезон 3 / Серия 13 11 мая 2021
Триггерный эффект
Сезон 3 / Серия 14 18 мая 2021
Стрит-Флеш
Сезон 3 / Серия 15 25 мая 2021
О чем серия

В 3 сезоне 12 серии сериала «ФБР» члены команды ФБР занимаются поиском двух докторов, которых похитил отчаявшийся отец, готовый на все, чтобы помочь своему тяжело больному сыну. Джубал испытывает неуверенность относительно своей семейной жизни.

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