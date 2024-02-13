ФБР 2018, 6 сезон

Премьера сезона 13 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «ФБР»

В 6-м сезоне сериала «ФБР» продолжается история о внутренней работе отделения Федерального бюро расследований в Нью-Йорке. Напомним, в предыдущем сезоне заместителя командира авиабазы Национальной гвардии похитили. Команда должна действовать быстро, чтобы найти подозреваемого вместе с украденными боеприпасами. Затем сотрудники ФБР расследуют дело, связанное с убийством дальнобойщика после обычной поездки из Канады. Все признаки указывают команде на преступника из списка самых разыскиваемых террористов ФБР. В новом сезоне главным героям предстоит провести еще много опасных операций.

7.2
7.1 IMDb

Список серий сериала ФБР

Весь этот писк моды All the Rage
Сезон 6 Серия 1
13 февраля 2024
Раскаяние Remorse
Сезон 6 Серия 2
20 февраля 2024
Оставайся на своей полосе Stay in Your Lane
Сезон 6 Серия 3
27 февраля 2024
Создание монстра Creating a Monster
Сезон 6 Серия 4
12 марта 2024
Жертва Sacrifice
Сезон 6 Серия 5
19 марта 2024
Непредвиденный Unforeseen
Сезон 6 Серия 6
26 марта 2024
За завесой Behind the Veil
Сезон 6 Серия 7
2 апреля 2024
Фантом Phantom
Сезон 6 Серия 8
9 апреля 2024
Лучшие планы Best Laid Plans
Сезон 6 Серия 9
16 апреля 2024
Семейный роман Family Affair
Сезон 6 Серия 10
23 апреля 2024
Никто не остался позади No One Left Behind
Сезон 6 Серия 11
7 мая 2024
Последствия Consequences
Сезон 6 Серия 12
14 мая 2024
Огненное кольцо Ring of Fire
Сезон 6 Серия 13
21 мая 2024
