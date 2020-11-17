В 3 сезоне 6 серии сериала «ФБР» команде предстоит работа под прикрытием. Они должны внедриться в группу наркоторговцев после того, как произошло ограбление химического завода, в результате которого лишились жизни два таможенных агента.
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