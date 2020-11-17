В 3 сезоне 4 серии сериала «ФБР» в результате перестрелки произошло два убийства. Однако члены команды полагают, что эти люди не были мишенью преступников и оказались случайными жертвами во время обстрела. Команда отправляется по следу.
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